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Митрофанов Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1819

Отец: Митрофанов Алексей Митрофанович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Купец 3 гильдии Стерлитамакского Купечества
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова (Гаврилова) Агафья

Рождение ребёнка
01.01.1842

Дочь: (Митрофанова) Авдотья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Род
Рождение ребёнка
?.01.1845

Дочь: (Митрофанова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Род
Рождение ребёнка
01.01.1850

Дочь: (Митрофанова) Вера Павловна

Мать ребёнка: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Род
Смерть
Неизвестно

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