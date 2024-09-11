Митрофанов Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1819
Отец: Митрофанов Алексей Митрофанович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 3 гильдии Стерлитамакского Купечества
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1842
Дочь: (Митрофанова) Авдотья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Род
Рождение ребёнка
?.01.1845
Дочь: (Митрофанова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Род
Рождение ребёнка
01.01.1850
Дочь: (Митрофанова) Вера Павловна
Мать ребёнка: не указана
Род
Смерть
Неизвестно