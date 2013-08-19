Егорова Евгения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Евгения Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1926

Дата смерти

19.08.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1952

Сын: Егоров Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Егоров Николай Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Николай Емельянович

Смерть
19.08.2013
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