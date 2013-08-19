Егорова Евгения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1926
Дата смерти19.08.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1952
Отец ребёнка: Егоров Николай Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Николай Емельянович
Смерть
19.08.2013