Романова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1948
Дочь: Романова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Романов Алексей
Рождение ребёнка
16.03.1952
Дочь: Романова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Романов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Галина
Отец ребёнка: Романов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Алексей
Смерть
Неизвестно