Романова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1948

Дочь: Романова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Романов Алексей

Рождение ребёнка
16.03.1952

Дочь: Романова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Романов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Галина

Отец ребёнка: Романов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Алексей

Смерть
Неизвестно
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