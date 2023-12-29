Томилова (Спирина) Матрена Петровна
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Дата рождения1761
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Спирин Пётр Федоров
Мать: Спирина Мавра Иванова
Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Свешникова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Томилов Яков Матвеев
Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
26.12.1790
Дочь: Онисья Яковлева
Отец ребёнка: Томилов Яков Матвеев
Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Томилов Яков Матвеев
Работа или профессия
Неизвестно