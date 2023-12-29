Томилова (Спирина) Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова (Спирина) Матрена Петровна

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Спирин Пётр Федоров

Мать: Спирина Мавра Иванова

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Свешникова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Томилов Яков Матвеев

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
26.12.1790

Дочь: Онисья Яковлева

Отец ребёнка: Томилов Яков Матвеев

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилов Осип Яковлевич

Отец ребёнка: Томилов Яков Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
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