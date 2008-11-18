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Сундуков Николай Петрович
Сундуков Николай Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.11.2008
Пол
Мужской
Отец
Сундуков Петр Викторович
1980 г.р.
Мать
Сундукова Евгения Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.2008
Отец:
Сундуков Петр Викторович
Мать:
Сундукова Евгения Владимировна
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