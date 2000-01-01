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Киндратенко Юлия Ивановна
Киндратенко Юлия Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.08.1988
Пол
Женский
Отец
Киндратенко Иван Васильевич
1960 г.р.
Мать
Киндратенко (Омельницкая) Анна Егоровна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1988
Отец:
Киндратенко Иван Васильевич
Мать:
Киндратенко Анна Егоровна
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