Воробьев Пётр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: Воробьев Федор
Мать: не указана
Развод
27.02.1909
Жена: Воробьева Мария Яковлева
По причине смерти жены
Рождение ребёнка
20.02.1909 ст.
Дочь: Воробьева Лидия Петрова
Мать ребёнка: Воробьева Мария Яковлева
Рождение ребёнка
18.11.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Андреевна
Бракосочетание
1909
Жена: Воробьёва Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1910
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Андреевна
Рождение ребёнка
03.09.1911 ст.
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Андреевна
Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1913 ст.
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Андреевна
Люберцы, Люберцы, Московская область
по новому стилю дата рождения: 16.01.1913
Рождение ребёнка
1915
Сын: Воробьев Александр Петрович
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Потомственный кузнец
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно