Воробьев Пётр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Пётр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: Воробьев Федор

Мать: не указана

Развод
27.02.1909

Жена: Воробьева Мария Яковлева

Богородское, Домодедовская волость, Подольский уезд
По причине смерти жены
Рождение ребёнка
20.02.1909 ст.

Дочь: Воробьева Лидия Петрова

Мать ребёнка: Воробьева Мария Яковлева

Богородское, Домодедовская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Андреевна

Бракосочетание
1909

Жена: Воробьёва Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1910

Сын: Воробьев Василий Петров

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Андреевна

Рождение ребёнка
03.09.1911 ст.

Сын: Воробьев Фёдор Петров

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Андреевна

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1913 ст.

Сын: Воробьев Пётр Петрович

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Андреевна

Люберцы, Люберцы, Московская область
по новому стилю дата рождения: 16.01.1913
Рождение ребёнка
1915

Сын: Воробьев Александр Петрович

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Потомственный кузнец
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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