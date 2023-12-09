Войняк Пелагия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войняк Пелагия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Войняк Иван Николаевич

Отец ребёнка: Войняк Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Войняк Яков Николаевич

Отец ребёнка: Войняк Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Войняк Евсей Николаевич

Отец ребёнка: Войняк Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Войняк Евфросиния Николаевна

Отец ребёнка: Войняк Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Войняк Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Войняк Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Войняк Мария Николаевна

Отец ребёнка: Войняк Николай Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Войняк Иосиф Николаевич

Отец ребёнка: Войняк Николай Иванович

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Войняк Александра Николаевна

Отец ребёнка: Войняк Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войняк Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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