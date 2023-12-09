Войняк Пелагия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Войняк Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Войняк Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Войняк Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Войняк Евфросиния Николаевна
Отец ребёнка: Войняк Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Войняк Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Войняк Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Войняк Мария Николаевна
Отец ребёнка: Войняк Николай Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Войняк Николай Иванович
Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Войняк Александра Николаевна
Отец ребёнка: Войняк Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно