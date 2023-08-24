Купрюшкин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Сын: Купрюшкин Михаил Иванович
Мать ребёнка: Купрюшкина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1955
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно