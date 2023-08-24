Купрюшкин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купрюшкин Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

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1941 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Купрюшкина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Купрюшкина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Купрюшкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Купрюшкина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Купрюшкина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Купрюшкина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Купрюшкина Елена Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купрюшкина Елена Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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