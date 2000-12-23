Заноздря Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1931
Дата смерти23.12.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1954
Сын: Заноздря Николай Владимирович
Отец ребёнка: Заноздря Владимир Никитович
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заноздря Нина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
23.12.2000