Заноздря Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заноздря Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1931

Дата смерти

23.12.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1954

Сын: Заноздря Николай Владимирович

Отец ребёнка: Заноздря Владимир Никитович

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заноздря Нина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
23.12.2000
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