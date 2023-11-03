Айдакова 1 жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Александра Яковлева
Отец ребёнка: Айдаков Яков Потапов
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Айдаков Яков Потапов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айдаков Яков Потапов
Смерть
До 1834