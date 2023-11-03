Айдакова 1 жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдакова 1 жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Александра Яковлева

Отец ребёнка: Айдаков Яков Потапов

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Айдаков Яков Потапов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айдаков Яков Потапов

Смерть
До 1834
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