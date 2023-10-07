Девяткин Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиПосле 1905
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Девяткин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Девяткин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Девяткина Гулуиания Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Девяткин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Девяткина Гулуиания Андреевна
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
1881
Сын: Девяткин Александр Дмиртиевич
Мать ребёнка: Девяткина Гулуиания Андреевна
Рождение ребёнка
08.05.1888
Мать ребёнка: Девяткина Гулуиания Андреевна
Косино, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Девяткина Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Девяткина Гулуиания Андреевна
Рождение ребёнка
03.02.1899
Сын: Девяткин Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Девяткина Гулуиания Андреевна
Бракосочетание
13.11.1903
Кожухова большая, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Девяткина Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Девяткина Анна Агафоновна
Смерть
После 1905