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Девяткин Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

После 1905

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Девяткин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Девяткин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Девяткина Гулуиания Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Девяткин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Девяткина Гулуиания Андреевна

Бракосочетание
Около 1880

Жена: Девяткина Гулуиания Андреевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Девяткин Александр Дмиртиевич

Мать ребёнка: Девяткина Гулуиания Андреевна

Рождение ребёнка
08.05.1888

Сын: Девяткин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Девяткина Гулуиания Андреевна

Косино, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Девяткина Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Девяткина Гулуиания Андреевна

Рождение ребёнка
03.02.1899

Сын: Девяткин Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Девяткина Гулуиания Андреевна

Бракосочетание
13.11.1903

Жена: Девяткина Анна Агафоновна

Кожухова большая, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Девяткина Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Девяткина Анна Агафоновна

Смерть
После 1905
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