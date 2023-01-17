Долгова (Потапова) Евдокия (Дуня) Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1885
Крещение
28.02.1885
Godparents:Александра Семёнова | Троицкая церковь, село Троицкое-Ордынцы
Бракосочетание
02.10.1902
Рождение ребёнка
05.11.1903
Отец ребёнка: Долгов Денис (Дионисий) Никитич
Томарово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Долгов Денис (Дионисий) Никитич
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва