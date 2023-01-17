Долгова (Потапова) Евдокия (Дуня) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Потапова) Евдокия (Дуня) Васильевна

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Место рождения

Антропово, Чехов, Московская область

Дата рождения

27.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1885

Отец: Потапов Василий Дмитриевич

Мать: Потапова Евдокия Ивановна

Антропово, Чехов, Московская область
Крещение
28.02.1885
Троицкое, Чехов, Московская область
Godparents:Александра Семёнова | Троицкая церковь, село Троицкое-Ордынцы
Бракосочетание
02.10.1902

Муж: Долгов Денис (Дионисий) Никитич

Троицкое, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1903

Сын: Долгов Михаил Денисович

Отец ребёнка: Долгов Денис (Дионисий) Никитич

Томарово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Павел Денисович

Отец ребёнка: Долгов Денис (Дионисий) Никитич

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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