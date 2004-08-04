Мерзляков Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзляков Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1963

Дочь: Мерзлякова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Мерзлякова Анимаиса Гавриловна

Рождение ребёнка
26.11.1964

Сын: Мерзляков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Мерзлякова Анимаиса Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Анимаиса Гавриловна

Смерть
04.08.2004
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