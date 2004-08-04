Мерзляков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.08.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1963
Дочь: Мерзлякова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Мерзлякова Анимаиса Гавриловна
Рождение ребёнка
26.11.1964
Сын: Мерзляков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Мерзлякова Анимаиса Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.2004