Батов Моисей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батов Моисей Яковлев

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Место рождения

Колюшево, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Колюшево, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.09.1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агрипина Феодорова

Колюшево, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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