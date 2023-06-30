Муравьев Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Андрей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1994

Сын: Муравьев Евгений Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.1999

Сын: Муравьев Павел Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности