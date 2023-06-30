Муравьев Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1994
Сын: Муравьев Евгений Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1999
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности