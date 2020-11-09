Панькова Людмила Степановна
Место рожденияРоссия, г. Соликамск
Дата рождения15.09.1936
Дата смерти09.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1936
Отец: Паньков Степан Васильевич
Мать: Панькова Анна Львовна
Россия, г. Соликамск
Рождение ребёнка
30.10.1966
Сын: Паньков Дмитрий Альбертович
Отец ребёнка: не указан
Россия, Челябинск
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
09.11.2020
Россия, г. Челябинск