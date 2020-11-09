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Панькова Людмила Степановна

Место рождения

Россия, г. Соликамск

Дата рождения

15.09.1936

Дата смерти

09.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1936

Отец: Паньков Степан Васильевич

Мать: Панькова Анна Львовна

Россия, г. Соликамск
Рождение ребёнка
30.10.1966

Сын: Паньков Дмитрий Альбертович

Отец ребёнка: не указан

Россия, Челябинск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лотышев Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
09.11.2020
Россия, г. Челябинск
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