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Долгополов Захар Давыдович
Долгополов Захар Давыдович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Пол
Мужской
Отец
Долгополов Давыд Яковлевич
1892 г.р.
Мать
Долгополова (Клочкова) Дивора Моисеевна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Долгополов Давыд Яковлевич
Мать:
Долгополова Дивора Моисеевна
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