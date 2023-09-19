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(ГромовБелкин) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин Борис

Отец ребёнка: Громов(белкин) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Громов(белкин) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов(белкин) Александр

Отец ребёнка: Громов(белкин) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов(белкин) ?

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