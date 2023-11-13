Максимова Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1929

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Список лишенных избирательных прав по Васильевке | Тольяттинский архив, Ф. Р-19, оп. 4, д. 76
Рождение ребёнка
19.02.1902

Дочь: Антонина Прокопьевна

Отец ребёнка: Максимов Прокопий Иванович

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 19.02.1902

Муж: Максимов Прокопий Иванович

Восприемник
15.07.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Серафима Николаевна Еремина
Восприемник
04.11.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Дмитрий Павлович Нифатов
Восприемник
13.08.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Алексеевич Киселев
Восприемник
08.07.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Серафима Фёдоровна Елясина
Восприемник
20.03.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Лидия Вениаминовна Агрова
Восприемник
01.04.1914
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анатолий Константинович Федякин
Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1929
Список лишенных избирательных прав по Васильевке | Тольяттинский архив, Ф. Р-19, оп. 4, д. 76
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