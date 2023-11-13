Максимова Прасковья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Список лишенных избирательных прав по Васильевке | Тольяттинский архив, Ф. Р-19, оп. 4, д. 76
Рождение ребёнка
19.02.1902
Дочь: Антонина Прокопьевна
Отец ребёнка: Максимов Прокопий Иванович
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 19.02.1902
Восприемник
15.07.1905
Серафима Николаевна Еремина
Восприемник
04.11.1905
Дмитрий Павлович Нифатов
Восприемник
13.08.1906
Василий Алексеевич Киселев
Восприемник
08.07.1907
Серафима Фёдоровна Елясина
Восприемник
20.03.1910
Лидия Вениаминовна Агрова
Восприемник
01.04.1914
Анатолий Константинович Федякин
Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1929
Список лишенных избирательных прав по Васильевке | Тольяттинский архив, Ф. Р-19, оп. 4, д. 76