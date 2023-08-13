Хуҗина (Кашапова) Гөлнур Сәгъдат кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.2005
Дочь: Әдилә Хуҗина Фәрид кызы
Отец ребёнка: Хуҗин Фәрид Муллахмәт улы
Рождение ребёнка
11.08.2012
Отец ребёнка: Хуҗин Фәрид Муллахмәт улы
Рождение ребёнка
20.08.2017
Дочь: Хуҗина Әминә Фәрид кызы
Отец ребёнка: Хуҗин Фәрид Муллахмәт улы