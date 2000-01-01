Легконравова (Легконравова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Авдотья Ворфоломеевна
Отец ребёнка: Легконравов Ворфоломей Демидович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Легконравов Герасим Ворфоломеевич
Отец ребёнка: Легконравов Ворфоломей Демидович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Устинья Ворфоломеевна
Отец ребёнка: Легконравов Ворфоломей Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно