Легконравова (Легконравова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легконравова (Легконравова) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Авдотья Ворфоломеевна

Отец ребёнка: Легконравов Ворфоломей Демидович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Легконравов Герасим Ворфоломеевич

Отец ребёнка: Легконравов Ворфоломей Демидович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Устинья Ворфоломеевна

Отец ребёнка: Легконравов Ворфоломей Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легконравов Ворфоломей Демидович

Смерть
Неизвестно
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