Кириленко / Кириченко / Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Федор Григорьевич

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Феодосия Емельяновна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
14.03.1857

Сын: Кириленко / Кириченко / Федор Федорович

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марина Никифоровна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1857г.лист 3 7,зап.№ 12, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3082
Рождение ребёнка
02.09.1866

Сын: Кириленко / Кириченко / Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марина Никифоровна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.,лист № 218,зап.№ 48, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Рождение ребёнка
16.09.1867

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марина Никифоровна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 586,зап.№ 46, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732(прод)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириленко/кириченко/ Марина Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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