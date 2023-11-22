Миронов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.2002

Сын: Миронов Олег

Мать ребёнка: Миронова Наталья

Рождение ребёнка
21.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миронова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Наталья

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