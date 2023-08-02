Кульнева (Засорина) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульнева (Засорина) Роза

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Место рождения

Россия

Дата рождения

17.07.1934

Дата смерти

25.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1934

Отец: Засорин Аким

Мать: Наталья?

Россия
Рождение ребёнка
17.04.1959

Дочь: Охапкина Галина

Отец ребёнка: Кульнев Анатолий

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кульнев Алексей

Отец ребёнка: Кульнев Анатолий

Смерть
25.11.1986
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Андреевское кладбище