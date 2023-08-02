Кульнева (Засорина) Роза
Место рожденияРоссия
Дата рождения17.07.1934
Дата смерти25.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1934
Отец: Засорин Аким
Мать: Наталья?
Россия
Рождение ребёнка
17.04.1959
Дочь: Охапкина Галина
Отец ребёнка: Кульнев Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульнев Алексей
Отец ребёнка: Кульнев Анатолий
Смерть
25.11.1986
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Андреевское кладбище