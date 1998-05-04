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Гатес Наоми Даниэль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1998

Отец: Гатес Даниэль

Мать: Колесникова Татьяна Юрьевна