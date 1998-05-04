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Гатес Наоми Даниэль
Гатес Наоми Даниэль
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.05.1998
Пол
Женский
Отец
Гатес Даниэль
Мать
Колесникова Татьяна Юрьевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1998
Отец:
Гатес Даниэль
Мать:
Колесникова Татьяна Юрьевна
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