Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1900
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Сергеев Василий Исаевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Сергеев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Сергеев Василий Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калягина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Сергеев Василий Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болонина Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Сергеев Василий Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Сергеев Василий Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокрова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сергеев Василий Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно