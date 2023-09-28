Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1900

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Сергеев Василий Исаевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Сергеев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Сергеев Василий Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калягина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Сергеев Василий Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болонина Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Сергеев Василий Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Сергеев Василий Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокрова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сергеев Василий Исаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Василий Исаевич

Смерть
Неизвестно
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