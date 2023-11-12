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Тихонова Зинаида Васильевна
Тихонова Зинаида Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.05.1946
Пол
Женский
Отец
Ухваркин Василий петрович
1907 г.р.
Мать
Ермилова Наталья Игнатьевна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1946
Отец:
Ухваркин Василий петрович
Мать:
Ермилова Наталья Игнатьевна
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