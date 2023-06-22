Нерус (Синицкая) ольга викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нерус (Синицкая) ольга викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синицкий виктор

Мать: Синицкая людмила

Рождение ребёнка
21.05.1976

Сын: Нерус василий артемович

Отец ребёнка: Нерус артем васильевич

Рождение ребёнка
16.02.2000

Дочь: Нерус дарья артемовна

Отец ребёнка: Нерус артем васильевич

донецк
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нерус артем васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: Нерус артем васильевич

донецк