Нерус (Синицкая) ольга викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синицкий виктор
Мать: Синицкая людмила
Рождение ребёнка
21.05.1976
Отец ребёнка: Нерус артем васильевич
Рождение ребёнка
16.02.2000
Дочь: Нерус дарья артемовна
Отец ребёнка: Нерус артем васильевич
донецк
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
донецк