Бер Абрам Янкелевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бер Янкель
Мать: Бер Брайне
Бракосочетание
02.02.1897
Жена: Эстер Бер-Сереброкамень
Рождение ребёнка
28.03.1902
Дочь: Эльке
Мать ребёнка: Эстер Бер-Сереброкамень
Рождение ребёнка
19.05.1906
Дочь: Дина
Мать ребёнка: Эстер Бер-Сереброкамень
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Эстер Бер-Сереброкамень
Смерть
Неизвестно