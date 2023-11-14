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Бер Абрам Янкелевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бер Янкель

Мать: Бер Брайне

Бракосочетание
02.02.1897

Жена: Эстер Бер-Сереброкамень

Рождение ребёнка
28.03.1902

Дочь: Эльке

Мать ребёнка: Эстер Бер-Сереброкамень

Рождение ребёнка
19.05.1906

Дочь: Дина

Мать ребёнка: Эстер Бер-Сереброкамень

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Эстер Бер-Сереброкамень

Смерть
Неизвестно
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