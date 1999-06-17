Иванютина Лиля Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванютина Лиля Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1999

Отец: Иванютин Сергей Анатольевич

Мать: Иванютина Светлана Ивановна

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