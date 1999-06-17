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Иванютина Лиля Сергеевна
Иванютина Лиля Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.06.1999
Пол
Женский
Отец
Иванютин Сергей Анатольевич
1969 г.р.
Мать
Иванютина (Никитенко) Светлана Ивановна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1999
Отец:
Иванютин Сергей Анатольевич
Мать:
Иванютина Светлана Ивановна
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