Литвиненко Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1880
Дата смерти20.06.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1904
Дочь: Александра
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
ст. Черниговская Краснодарского края
Рождение ребёнка
25.11.1910
Сын: Литвиненко Николай Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
ст. Костромская Краснодарский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Майкоп
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Майкоп
Рождение ребёнка
17.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвиненко Анна Ивановна
Рагули Ливенский район Ставропольский край
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвиненко Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвиненко Анна Ивановна
Майкоп
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
20.06.1963
Майкоп
Похороны
Неизвестно