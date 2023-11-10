Литвиненко Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1880

Дата смерти

20.06.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.
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Дети

1904 г.р.
1910 г.р.
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1914 г.р.
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Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1904

Дочь: Александра

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

ст. Черниговская Краснодарского края
Рождение ребёнка
25.11.1910

Сын: Литвиненко Николай Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

ст. Костромская Краснодарский край
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Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.04.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Майкоп
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Рождение ребёнка
1914

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Майкоп
Рождение ребёнка
17.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвиненко Анна Ивановна

Рагули Ливенский район Ставропольский край
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвиненко Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвиненко Анна Ивановна

Майкоп
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
20.06.1963
Майкоп
Похороны
Неизвестно
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