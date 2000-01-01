Дроздов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дроздов Николай Иванович

Мать: Мария Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Дроздова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана

Смерть
Неизвестно
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