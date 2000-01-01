Дроздов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дроздов Николай Иванович
Мать: Мария Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Дроздова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дроздова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана
Смерть
Неизвестно