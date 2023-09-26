Шайхудинова Наталья Вельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1995
Дочь: Рочева Элла Константиновна
Отец ребёнка: Рочев Константин Петрович
Рождение ребёнка
14.09.2000
Дочь: Рочева Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Рочев Константин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно