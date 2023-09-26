Шайхудинова Наталья Вельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайхудинова Наталья Вельевна

Шайхудинова Наталья Вельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1995

Дочь: Рочева Элла Константиновна

Отец ребёнка: Рочев Константин Петрович

Рождение ребёнка
14.09.2000

Дочь: Рочева Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Рочев Константин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рочев Константин Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close