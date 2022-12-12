Станоткин Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткин Пётр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1909

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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