Станоткин Пётр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1909
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно