Евдокия или Авдотья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия или Авдотья Степановна

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Отец

До 1715 г.р.

Мать

Около 1697 г.р.

Муж

Между 1730 и 1731 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Степан

Мать: Марфа Никифоровна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1746 и 1751

Муж: Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.03.1751 ст.

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1770
Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
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