Евдокия или Авдотья Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Степан
Мать: Марфа Никифоровна
Бракосочетание
Между 1746 и 1751
Муж: Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.03.1751 ст.
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич
Смерть
После 1770
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич