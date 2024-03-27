Пелеева (Сафина) Гульшат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелеева (Сафина) Гульшат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ульяновск
Рождение ребёнка
12.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1994
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