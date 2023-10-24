Аминева (Булташева) Люция Гафурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминева (Булташева) Люция Гафурьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аминева Ангелина Даниловна

Отец ребёнка: Аминев Данил Мансурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аминева Самина Даниловна

Отец ребёнка: Аминев Данил Мансурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аминев Салават Данилович

Отец ребёнка: Аминев Данил Мансурович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аминев Данил Мансурович

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