Мозгалёва Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
14.11.1946
Дочь: Баканова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Булатов Иван
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Булатов Иван
Рождение ребёнка
14.01.1953
Отец ребёнка: Булатов Иван
Рождение ребёнка
12.02.1955
Дочь: Косинова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Булатов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булатов Иван
Смерть
1983