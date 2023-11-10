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Мозгалёва Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Мозгалёв Никита Васильевич

Мать: Мозгалёва Прасковья Евдокимовна

Рождение ребёнка
14.11.1946

Дочь: Баканова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Булатов Иван

Рождение ребёнка
1949

Сын: Булатов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Булатов Иван

Рождение ребёнка
14.01.1953

Сын: Булатов Борис Иванович

Отец ребёнка: Булатов Иван

Рождение ребёнка
12.02.1955

Дочь: Косинова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Булатов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Иван

Смерть
1983
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