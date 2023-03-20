Рытов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рытов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

1929 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1929

Дочь: Медведева Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Рытова ?

Рождение ребёнка
27.07.1936

Дочь: Косякова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Рытова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рытов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Рытова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рытова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рытова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рытова Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рытова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Рытова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рытова ?

Смерть
Неизвестно
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