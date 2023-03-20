Рытов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1929
Дочь: Медведева Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Рытова ?
Рождение ребёнка
27.07.1936
Дочь: Косякова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Рытова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рытова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рытова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Рытова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рытова ?
Смерть
Неизвестно