Жидков Александр Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1970
Дата смерти08.10.2015
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1970
Отец: Жидков Аркадий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
08.10.2015