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Жидков Александр Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1970

Дата смерти

08.10.2015

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1970

Отец: Жидков Аркадий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
08.10.2015