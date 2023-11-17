Улитта Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улитта Корнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Дмитрий Макаров

Отец ребёнка: Макар Малафеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Малафеевич

Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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