Кучинский Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучинский Алексей Александрович

Кучинский Алексей Александрович

avatar

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

28.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1965

Отец: Кучинский Александр Рихартович

Мать: Корж Татьяна Нестеровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Военная служба
С 01.11.1985 по 01.08.1987
Рождение ребёнка
22.07.1992

Дочь: Кучинская Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Кучинская Ирина Анатольевна

Военная награда
10.02.1997
медаль ФСБ за отличие в военной службе 3 степени
Рождение ребёнка
22.03.2002

Дочь: Кучинская Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Кучинская Елена Ивановна

Военная награда
07.12.2002
медаль ФСБ за отличие в военной службе 2 степени
Военная награда
21.10.2005
медаль ФСБ за отличие в военной службе 1 степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучинская Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калупахина Юлия Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучинская Ирина Анатольевна

Военная награда
Неизвестно