Кучинский Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения28.10.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1965
Военная служба
С 01.11.1985 по 01.08.1987
Рождение ребёнка
22.07.1992
Дочь: Кучинская Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Кучинская Ирина Анатольевна
Военная награда
10.02.1997
медаль ФСБ за отличие в военной службе 3 степени
Рождение ребёнка
22.03.2002
Дочь: Кучинская Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Кучинская Елена Ивановна
Военная награда
07.12.2002
медаль ФСБ за отличие в военной службе 2 степени
Военная награда
21.10.2005
медаль ФСБ за отличие в военной службе 1 степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучинская Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно