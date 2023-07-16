Клевцов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1938
Дата смерти1989
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1938
Отец: Клевцов Федор Фомич
Рождение ребёнка
01.11.1961
Дочь: Малых Алефтина Николаевна
Мать ребёнка: Клевцова Нина Федоровна
Рождение ребёнка
31.10.1963
Мать ребёнка: Клевцова Нина Федоровна
Рождение ребёнка
24.11.1968
Сын: Клевцов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Клевцова Нина Федоровна
Смерть
1989