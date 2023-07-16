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Клевцов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1938

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1938

Отец: Клевцов Федор Фомич

Мать: Клевцова Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
01.11.1961

Дочь: Малых Алефтина Николаевна

Мать ребёнка: Клевцова Нина Федоровна

Рождение ребёнка
31.10.1963

Сын: Клевцов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Клевцова Нина Федоровна

Рождение ребёнка
24.11.1968

Сын: Клевцов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Клевцова Нина Федоровна

Смерть
1989