Levine (Halevi) Edil Около 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Levine (Halevi) Edil

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Halevi Segal-Charif Simcha Abd Slonim

Мать: Halevi (Heschel) Chaya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Levine Shaul Of Karlin Segal

Отец ребёнка: Halevi Moses A.B.D. Helusk Moshe

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Halevi (Levine) Sarah

Отец ребёнка: Halevi Moses A.B.D. Helusk Moshe

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Katzenellenbogen (Levine) Achsa

Отец ребёнка: Halevi Moses A.B.D. Helusk Moshe

Бракосочетание
Около 1775

Муж: Halevi Moses A.B.D. Helusk Moshe

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