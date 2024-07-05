Levine (Halevi) Edil
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Levine Shaul Of Karlin Segal
Отец ребёнка: Halevi Moses A.B.D. Helusk Moshe
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Halevi (Levine) Sarah
Отец ребёнка: Halevi Moses A.B.D. Helusk Moshe
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Katzenellenbogen (Levine) Achsa
Отец ребёнка: Halevi Moses A.B.D. Helusk Moshe
Бракосочетание
Около 1775