Иванова Мария
Место рождения
Дата рождения26.03.1906 ст.
Дата смерти11.08.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1906 ст.
Отец: Захаров Иван
Мать: Онуфриева Наталья
Ф. 499 Оп. 3 Д. 51 стр. 219 п. 33 деревня Варыгино Ореховской волости Боровического уезда http://gano.altsoft.spb.ru/imageViewer/img?url=mZaTmpGekprCzc/NzdLPydLNyKDOycvGy8zRj5uZ2ZyKjY2akYuvnpiaws7Zmoe... Показать все
Крещение
26.03.1906 ст.
Крестная Ирина Тимофеева из д. Варыгино село Ореховно Ореховской волости Боровического уезда
Смерть
11.08.1906 ст.
Ф.499 Оп.3 Д.51 стр.314 п.63 от красухи
Похороны
13.08.1906 ст.
похоронена на церковном кладбище села Ореховно Ореховской волости Боровического уезда http://gano.altsoft.spb.ru/imageViewer/img?url=mZaTmpGekprCzc/NzdLPydLNyKDOycvGy8zRj5uZ2ZyKjY2akYuvnpiaws7ZmoeLwtG... Показать все