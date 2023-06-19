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Иванова Мария

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Место рождения

Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

26.03.1906 ст.

Дата смерти

11.08.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1906 ст.

Отец: Захаров Иван

Мать: Онуфриева Наталья

Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Ф. 499 Оп. 3 Д. 51 стр. 219 п. 33 деревня Варыгино Ореховской волости Боровического уезда http://gano.altsoft.spb.ru/imageViewer/img?url=mZaTmpGekprCzc/NzdLPydLNyKDOycvGy8zRj5uZ2ZyKjY2akYuvnpiaws7Zmoe... Показать все
Крещение
26.03.1906 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестная Ирина Тимофеева из д. Варыгино село Ореховно Ореховской волости Боровического уезда
Смерть
11.08.1906 ст.
Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Ф.499 Оп.3 Д.51 стр.314 п.63 от красухи
Похороны
13.08.1906 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
похоронена на церковном кладбище села Ореховно Ореховской волости Боровического уезда http://gano.altsoft.spb.ru/imageViewer/img?url=mZaTmpGekprCzc/NzdLPydLNyKDOycvGy8zRj5uZ2ZyKjY2akYuvnpiaws7ZmoeLwtG... Показать все