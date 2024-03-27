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Смирнов Яков Кузьмич

Место рождения

Калининская обл., Кашинский р-н, Постельниковский с/с, д. Плюгино

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

1890 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Смирнов Кузьма

Мать: Смирнова (Кукушкина) Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Оболкина) Анна

Рождение ребёнка
06.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Оболкина) Анна

Смерть
?.02.1942
Причина смерти: На войне

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