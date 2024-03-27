Смирнов Яков Кузьмич
Место рожденияКалининская обл., Кашинский р-н, Постельниковский с/с, д. Плюгино
Дата рождения1913
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова (Оболкина) Анна
Рождение ребёнка
06.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Оболкина) Анна
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: На войне