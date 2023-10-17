Ермил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1650 г.р.

Мать

1651 г.р.

Жена

1688 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Яков

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
1710

Сын: Евстигней Ермилович

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Смерть
Неизвестно
Вышегород, Наро-Фоминский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Вышегород, Наро-Фоминский, Московская область
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