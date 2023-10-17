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Ермил Яковлевич
Ермил Яковлевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1686
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Яков
1650 г.р.
Мать
Пелагея
1651 г.р.
Жена
Наталья
1688 г.р.
Дети
Евстигней Ермилович
1710 г.р.
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец:
Яков
Мать:
Пелагея
Рождение ребёнка
1710
Сын:
Евстигней Ермилович
Мать ребёнка:
Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Наталья
Смерть
Неизвестно
Вышегород
, Наро-Фоминский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Вышегород
, Наро-Фоминский, Московская область
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