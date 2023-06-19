Aizupietis Jānis
Место рождения
Дата рождения12.11.1781
Дата смерти07.01.1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Aizupietis Ādams
Мать ребёнка: Aizupietis Anna
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Trīne
Мать ребёнка: Aizupietis Anna
Рождение ребёнка
20.11.1816
Дочь: Makans Maija
Мать ребёнка: Aizupietis Anna
Рождение ребёнка
01.11.1818
Сын: Aizupietis Jēkabs
Мать ребёнка: Aizupietis Anna
Рождение ребёнка
20.01.1822
Сын: Aizupietis Otto
Мать ребёнка: Aizupietis Anna
Смерть
07.01.1841