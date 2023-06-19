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Aizupietis Jānis

Место рождения

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads

Дата рождения

12.11.1781

Дата смерти

07.01.1841

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
1812

Сын: Aizupietis Ādams

Мать ребёнка: Aizupietis Anna

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Trīne

Мать ребёнка: Aizupietis Anna

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
20.11.1816

Дочь: Makans Maija

Мать ребёнка: Aizupietis Anna

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
01.11.1818

Сын: Aizupietis Jēkabs

Мать ребёнка: Aizupietis Anna

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
20.01.1822

Сын: Aizupietis Otto

Мать ребёнка: Aizupietis Anna

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Смерть
07.01.1841
Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads