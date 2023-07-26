Красовский Йозеф (Юзеф Иосиф Iozef) (Юзеф, Иосиф, Iozef)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Красовский Иван Иосифович
Мать ребёнка: Красовская Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
01.09.1925
Сын: Красовский Семён Иосифович
Мать ребёнка: Красовская Татьяна Петровна
Казырлы, Саргатский муниципальный район, Омская область
Д. Казарлы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красовская Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красовский Геннадий Иосифович
Мать ребёнка: Красовская Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Иосифовна
Мать ребёнка: Красовская Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красовский Виктор Иосифович
Мать ребёнка: Красовская Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Портной, сапожник
Смерть
Около 1939
Причина смерти: Расстрел???
Похороны
Неизвестно
??? Левашово, Ленинградская область