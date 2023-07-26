Красовский Йозеф (Юзеф Иосиф Iozef) (Юзеф, Иосиф, Iozef) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовский Йозеф (Юзеф Иосиф Iozef) (Юзеф, Иосиф, Iozef)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1939

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Красовский Иван Иосифович

Мать ребёнка: Красовская Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
01.09.1925

Сын: Красовский Семён Иосифович

Мать ребёнка: Красовская Татьяна Петровна

Казырлы, Саргатский муниципальный район, Омская область
Д. Казарлы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красовская Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красовский Геннадий Иосифович

Мать ребёнка: Красовская Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Иосифовна

Мать ребёнка: Красовская Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красовский Виктор Иосифович

Мать ребёнка: Красовская Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красовская Татьяна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Портной, сапожник
Смерть
Около 1939
Причина смерти: Расстрел???
Похороны
Неизвестно
??? Левашово, Ленинградская область